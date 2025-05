Neue Rathauschefs in Runkel und Wanfried gewählt

Zwei Mal Bürgermeisterwahlen in Hessen. Die Wahlberechtigten im mittelhessischen Runkel (Limburg-Weilburg) und im nordhessischen Wanfried (Werra-Meißner) waren zur Stimmabgabe aufgerufen.

Veröffentlicht am 11.05.25 um 19:28 Uhr

Bei der Bürgermeisterwahl in Runkel (Limburg-Weilburg) hat sich am Sonntag klar Antje Hachmann (unabhängig) durchgesetzt. Auf sie entfielen 67,6 Prozent der Stimmen. Ihr Mitbewerber Wolfgang Ax (CDU) erhielt 32,4 Prozent. Die Wahlbeteiligung lag bei 56,1 Prozent.

Michel Kremer, der bisherige Amtshinhaber der Kommune mit rund 9.500 Einwohnern, hatte seine Kandidatur zurückgezogen und dafür die Kandidatur von Hachmann, bisherige Büroleiterin der Runkeler Verwaltung, unterstützt.

Neuer Rathauschef auch in Wanfried

Auch in Wanfried ( Werra-Meißner) wurde ein neuer Bürgermeister gesucht. Der bisherige Amtsinhaber Wilhelm Gebhard war im Februar für die CDU in den Bundestag gewählt worden. Um seine Nachfolge als Rathauschef der Kommune mit rund 4.000 Einwohnern bewarben sich Thilo Vogt (CDU) und Margit Gebhard (unabhängig). Auf Vogt entfielen bei der Wahl am Sonntag 56,4 Prozent der Stimmen, Margit Gebhard erhielt 43,6 Prozent. Die Wahlbeteiligung lag bei 64,8 Prozent.