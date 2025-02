Hier finden Sie am Sonntag aktuelle Ergebnisse für alle hessischen Wahlkreise, Landkreise, Städte und Gemeinden. Eine erste Prognose liegt ab 18 Uhr vor.

In der Karte finden Sie alle Ergebnisse der Bundestagswahl in den hessischen Wahlkreisen, Landkreisen, Städten und Gemeinden. Klicken Sie dazu auf einen der Umrisse in der Karte oder geben Sie im Suchfeld den jeweiligen Wahlkreis, Ort oder die PLZ ein. In der ersten Ansicht bekommen Sie einen schnellen Überblick. Detaillierte Ergebnisse finden Sie nach dem Klick auf die blauen Details-Links. Alternativ gelangen Sie auch über diese Übersicht zu allen regionalen und lokalen Wahlergebnissen.



Hinweis: Aus technischen Gründen kann sich die Einfärbung von Kreisen und Orten in der Karte etwas verzögern. Auf den Detailseiten, zu denen Sie über die oben genannten Detail-Links gelangen, finden Sie immer die aktuellsten Ergebnisse - sogar schon den Stand während der Auszählung.



Weitere Ergebnisse aus Deutschland finden Sie stets aktuell bei tagesschau.de .

