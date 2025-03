Höchste Wahlbeteiligung seit mehr als 40 Jahren in Frankfurt

In Frankfurt hat es bei der Bundestagswahl die höchste Wahlbeteiligung seit Jahrzehnten gegeben. Wie die zuständige Dezernentin Eileen O'Sullivan (Volt) mitteilte, gaben insgesamt 81 Prozent der Wahlberechtigten ihre Stimme ab. "Damit haben sich in Frankfurt so viele Menschen an dieser Wahl beteiligt wie seit 1983 nicht mehr", so O'Sullivan.

Laut der Wahlstatistik gab es die höchste Wahlbeteiligung in Frankfurt bei Frauen in den Altersgruppen 25 bis 34 und 60 bis 69 Jahren (jeweils 86,1 Prozent). Am niedrigsten lag die Wahlbeteiligung bei Männern unter 25 Jahren (66,9 Prozent).