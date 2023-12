Der ehemalige Bundestags- und Landtagsabgeordnete Bernd Siebert ist im Alter von 74 Jahren gestorben. Das wurde auf einem kleinen Parteitag der CDU in Frankfurt bekannt. Ministerpräsident Rhein sprach von einem schweren Verlust.

Die CDU in Hessen trauert um ihren früheren Bundestags- und Landtagsabgeordneten Bernd Siebert aus Gudensberg (Schwalm-Eder). Er starb im Alter von 74 Jahren, wie die Partei am Samstag bei einem kleinen Parteitag in Frankfurt mitteilte.

"Bernd Siebert hat unsere Hessen-Union vor allem in Nordhessen tief geprägt", würdigte Ministerpräsident und CDU-Landesvorsitzender Boris Rhein den Verstorbenen. "Das ist ein schwerer Verlust, er war ein guter Freund." Generalsekretär Manfred Pentz beschrieb Siebert als engagierten Politiker, der für seine Arbeit brannte. Siebert hinterlässt eine Frau und zwei Kinder. "Aber seine erste Familie, das weiß auch Erika (seine Frau, Anm. d. Red.), war die CDU", sagte Pentz.

Vom Landtag in den Bundestag

Bernd Siebert wurde 1949 in Gudensberg geboren. Er studierte nach seinem Abitur in Fritzlar an der Universität Marburg. 1978 stieg er als Kaufmann im Betrieb seiner Eltern ein und übernahm ihn später als Inhaber. Seine politische Karriere begann Siebert bei der Jungen Union in Nordhessen und übernahm ab den 1980er Jahren auch Ämter in der hessischen CDU.

Siebert war von 1991 bis 1994 Mitglied des Hessischen Landtags. 1994 zog er in den Bundestag ein, dem er mit Unterbrechungen bis 2021 immer wieder angehörte. In seiner Zeit als Abgeordneter war Siebert unter anderem Vorsitzender der CDU-Landesgruppe Hessen (2003-2009) und verteidigungspolitischer Sprecher (2005-2009).