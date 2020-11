Zum Artikel Altenheimbetreiber erhebt Vorwürfe : "Es hätten nicht so viele an Corona sterben müssen"

Im Altenheim Eben-Ezer in Gudensberg starben 13 Bewohner an Corona, die Hälfte der Mitarbeiter war in Quarantäne. Der Leiter kritisiert: Mit flächendeckenden Tests hätte das Schlimmste verhindert werden können. Aber das Privileg hätten offenbar nur Fußballer. [mehr]