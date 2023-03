Vom Bund und Land sind insgesamt 17,8 Milliarden Euro Corona-Wirtschaftshilfen an hessische Unternehmen und Soloselbstständige geflossen.

Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir (Grüne) und Finanzminister Michael Boddenberg (CDU) zogen am Donnerstag eine positive Bilanz: "Heute können wir sagen, die hessische Wirtschaft hat die Coronakrise gemeistert." Die Folgen der Corona-Maßnahmen seien in einigen Branchen einem "zeitweiligem Berufsverbot gleichgekommen", sagten sie. In den verschiedenen Hilfsprogrammen wurden mehr als eine Million Anträge in Hessen bewilligt.