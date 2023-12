33-Jährige soll Hessen-FDP in Europawahl führen

Die hessische FDP hat die 33 Jahre alte Frankfurterin Isabel Schnitzler zur Spitzenkandidatin für die Europawahl im nächsten Jahr gewählt.

Sie erhielt am Samstag bei einem Parteitreffen in Wetzlar 92,8 Prozent der Delegiertenstimmen, wie die FDP mitteilte. Auf die weiteren Kandidatenplätzen zwei bis fünf kamen Nikolaus Bremerich, Ninja Christ, Hans Maschke und Kay-Ina Köhler. Bei den Kandidatinnen und Kandidaten handelt es sich den Angaben zufolge um hessische Vorschläge für die gemeinsame Bundesliste der Freien Demokraten, über die im Januar in Berlin abgestimmt werden soll.

Schnitzler warb bei der Landesvertreterversammlung für eine drastische Deregulierung und Vereinfachung staatlicher Vorgaben. "Der Behördenwahnsinn ist mein täglich Brot", erklärte Schnitzler, die den Angaben zufolge als Rechtsanwältin im Bereich des Arbeitsmigrationsrechts arbeitet.