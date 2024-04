Entbürokratisierung - "Gema-Pakt" soll Vereine in Hessen entlasten

Um Ehrenamtsvereine bei ihren Veranstaltungen von Musiklizenz-Kosten zu entlasten, plant Hessen einen "Gema-Pakt".

Das kündigte Entbürokratisierungsminister Pentz (CDU) anlässlich eines Besuchs beim Landessportbund am Dienstag an. Wenn es bei öffentlichen Veranstaltungen Musikdarbietungen gebe, stelle sich die Frage, wie die Gema-Kosten abgerechnet würden. Künftig solle Vereinen Angebote zur Übernahme der Kosten gemacht werden, so Pentz. Die Gema vertritt urheberrechtliche Interessen von Künstlern und Verlegern.