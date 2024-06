Hessischer SPD-Spitzenkandidat Bullmann sieht Mitschuld für rechtes Erstarken bei EVP

Der hessische SPD-Spitzenkandidat Udo Bullmann erwartet die Sozialdemokraten trotz "eines völlig unbefriedigenden Ergebnisses in Deutschland" als als zweitstärkste Kraft im Europäischen Parlament. Die Menschen suchten in "einer unübersichtlichen Zeit" nach Halt. Niemand dürfe in Europa länger das Gefühl haben, zurückzubleiben. "Deswegen muss es unsere Aufgabe in den nächsten Wochen und Monaten sein, eine pro-europäische Koalition für soziale Sicherheit und ökologischen Fortschritt zu zimmern", sagte er am Sonntag nach der ersten Hochrechnung.

Bullmann gab der Europäischen Volkspartei (EVP) eine Mitschuld am Erstarken rechter Kräfte - weil EVP-Parteien in Mitgliedsstaaten wie Schweden, Finnland und Italien Regierungsmehrheiten mit Rechtsradikalen bildeten. Aus deutscher Sicht gelte es, das Profil der SPD zu schärfen. Das Markenzeichen der Sozialdemokraten müsse soziale Gerechtigkeit sein, dafür müsste die Partei in Berlin wie im Europäischen Parlament "mit Courage und Leidenschaft" kämpfen. Er kündigte an, der "Demontage Europas durch Menschenhass und die Spaltung unserer Gesellschaft" entschieden entgegenzutreten.