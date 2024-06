Wie wird gewählt?

Jede Wählerin und jeder Wähler hat nur eine Stimme. Per Kreuz wird auf dem Wahlzettel eine Partei oder Wählervereinigung ausgewählt. Die Parteien erhalten dann so viele Sitze, wie ihnen im Verhältnis der in Deutschland erreichten Stimmen zustehen. Eine Fünf-Prozent-Hürde wie bei der Landtags- und Bundestagswahl gibt es bei der Europawahl nicht. 96 Sitze werden insgesamt an Kandidatinnen und Kandidaten aus Deutschland vergeben.