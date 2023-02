Faeser will am liebsten mit Grünen koalieren

Die frisch nominierte SPD-Spitzenkandidatin Nancy Faeser würde im Falle eines Siegs bei der Landtagswahl im Herbst am liebsten mit den Grünen koalieren.

Am Rande des SPD-Hessengipfels in Friedewald (Hersfeld-Rotenburg) sagte sie am Samstag, mit den Grünen habe die SPD auch inhaltlich die größten Schnittmengen, daher sei eine Zusammenarbeit nach der Wahl naheliegend. Wie auch im Bund kann sich Faeser demmach auch eine Ampel- Koalition in Hessen vorstellen. Generell aber wolle sie sich ihre Koalitionsmöglichkeiten offenhalten, also auch die mit der CDU.