Gedenken an Finanzminister Thomas Schäfer

Fünf Jahre nach dem plötzlichen Tod des ehemaligen hessischen Finanzministers Thomas Schäfer hat Ministerpräsident Boris Rhein (CDU) an den einstigen CDU-Politiker erinnert.

Veröffentlicht am 28.03.25 um 15:39 Uhr

"Auch heute sitzt der Schock noch tief", erklärte Rhein am Freitag in Wiesbaden. Er nannte Schäfer einen "loyalen Vollblutpolitiker und verlässlichen Freund". Schäfer hatte sich am 28. März 2020 im Alter von 54 Jahren das Leben genommen. Vermutet wurde ein Zusammenhang mit dem Aufkommen der Corona-Pandemie.