Der hessische Finanzminister Thomas Schäfer (CDU) ist tot. Die Leiche des Politikers wurde am Samstagvormittag an einer ICE-Strecke bei Hochheim gefunden. Die Ermittler gehen von einem Suizid aus. Ministerpräsident Bouffier reagierte geschockt.

Leiche von Finanzminister Schäfer (CDU) am Samstagvormittag an ICE-Strecke gefunden

Ermittler gehen von Suizid aus

Hintergründe unklar

Schäfer wurde 54 Jahre alt, hinterlässt Frau und zwei Kinder

Hessischer Ministerpräsident Bouffier (CDU): "Wir sind alle geschockt"

Die Mitteilung über den Tod des hessischen Finanzministers Thomas Schäfer (CDU) veröffentlichten Staatsanwaltschaft und Polizei Wiesbaden am Samstag um 20.58 Uhr. Am Samstagvormittag gegen 10.20 Uhr sei an der ICE-Strecke bei Hochheim (Main-Taunus) eine männliche Leiche gefunden worden.

"Aufgrund der Verletzungen konnte die Identität des Mannes nicht unmittelbar festgestellt werden." Schließlich hätten die Ermittlungen ergeben, dass es sich bei dem Toten um Schäfer handele. Er wurde 54 Jahre alt.

Polizei: "Von einem Freitod auszugehen"

"Aufgrund der Gesamtumstände, der umfangreichen Tatortarbeit, der Befragung zahlreicher Zeugen, der Auffindesituation vor Ort sowie technischer und kriminalwissenschaftlicher Auswertungen und Untersuchungen, ist von einem Freitod von Herrn Dr. Schäfer auszugehen", hieß es in der Mitteilung weiter.

Über die Hintergründe des Todes war zunächst nichts bekannt. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung schrieb am Samstagabend, aus Ermittlerkreisen sei zu hören, dass Schäfer einen Abschiedsbrief hinterlassen habe.

Schäfer war in den vergangenen Tagen regelmäßig öffentlich aufgetreten, unter anderem um über finanzielle Soforthilfen des Landes Hessen für Unternehmen in der Corona-Krise zu informieren. Am Dienstag nahm er an einer Landtagssitzung teil.

Schäfer war seit knapp zehn Jahren hessischer Finanzminister und damit eines der erfahrensten Kabinettsmitglieder. Immer wieder wurde er als möglicher Ministerpräsidenten-Nachfolger von Volker Bouffier gehandelt. Er hinterlässt eine Ehefrau und zwei Kinder. Schäfer lebte im mittelhessischen Biedenkopf, wo er auch aufgewachsen ist.

Ministerpräsident Bouffier: "Sind alle geschockt"

Der hessische Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) reagierte am Abend laut einer Mitteilung der Staatskanzlei "mit tiefer Trauer und großer Fassungslosigkeit".

"Wir sind alle geschockt und können es kaum glauben, dass Thomas Schäfer so plötzlich und unerwartet zu Tode gekommen ist", sagte Bouffier in Wiesbaden.

"Wir alle müssen seinen Tod jetzt verarbeiten und trauern mit seiner Familie. Unser aufrichtiges Beileid gilt daher zuerst seinen engsten Angehörigen, und wir wünschen ihnen für diese schwere Zeit Kraft und Stärke." Der Ministerpräsident kündigte für Sonntag um 12 Uhr ein Statement an.

Weitere Informationen Berichterstattung über Suizide Der hr und auch hessenschau.de berichten in der Regel nicht über Suizide, auch aus Gründen der Prävention von Selbsttötungen. Ausnahmen sind unter anderem der Tod einer prominenten öffentlichen Person wie in diesem Fall der Tod des hessischen Finanzministers. Ende der weiteren Informationen

Zahlreiche Trauerbekundungen von Politikern und Weggefährten

Unter anderem auf Twitter reagierten zahlreiche Politiker und Weggefährten Schäfers spontan mit Bestürzung und Trauer.

"Wir sind unfassbar traurig und trauern um unseren Freund Dr. Thomas Schäfer", hieß es aus der CDU-Landtagsfraktion. Die CDU Hessen twitterte: "Wir sind fassungslos." Der hessische Gesundheitsminister Kai Klose, Wissenschaftsministerin Angela Dorn und Verbraucherschutzministerin Priska Hinz (alle Grüne) drückten ihre Trauer kommentarlos mit Fotos einer brennenden Kerze aus.

SPD-Fraktionschefin im Landtag, Nancy Faeser drückte Schäfers Familie auf Twitter ihr "tief empfundenes Mitgefühl" aus. Sie sei fassungslos und tief bestürzt über Schäfers Tod. Der Fraktionschef der FDP im Landtag, René Rock, twitterte: "Wir sind geschockt über die furchtbare Nachricht." Die Europaabgeordnete und ehemalige hessische Kultusministerin Nicola Beer (FDP) schrieb auf Twitter, sie sei "zutiefst bestürzt und fassungslos".

Weitere Informationen Hilfe bei Suizid-Gedanken Wenn Sie verzweifelt sind und in einer bedrückenden Lebenssituationen keinen Ausweg sehen: Suchen Sie sich Hilfe bei anderen Menschen. Das kann ein Gespräch mit Familienangehörigen oder Freunden sein. In seelische Krisen könne man immer wieder mal geraten, das sei nichts Unnormales, sagen Psychologen. Deshalb gibt es Hilfe und professionelle Beratungsangebote. Hier können Sie auch anonym bleiben. Die Telefonseelsorge ist zu jeder Tages- und Nachtzeit unter der Rufnummer 0800/1110111 erreichbar. Ende der weiteren Informationen

Sendung: hr-iNFO, 28.03.2020, 22.00 Uhr