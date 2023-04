Innenminister Peter Beuth (CDU) will mit Rheinland-Pfalz künftig häufiger länderübergreifende Übungen zum Katastrophenschutz durchführen.

"In solch einem Katastrophenszenario zählt jede Minute", sagte der Minister am Samstag bei einer großen Hubschraubereinsatzübung in Bad Wildungen (Waldeck-Frankenberg). Daher sei es umso wichtiger, bei wiederkehrenden Großübungen Verfahrensabläufe und Kommunikationswege abzustimmen.

An der Großübung nahmen zwei Polizeihubschrauber aus Hessen, ein Polizeihubschrauber aus Rheinland-Pfalz, ein Bundeswehrhubschrauber, ein Bundespolizeihubschrauber sowie ein DRF Rettungshubschrauber teil. Mehr als 250 Einsatzkräfte und rund 100 Statisten waren an der Großübung beteiligt.