In der Hessen-CDU gibt es - anders als im Berliner Landesverband - keine Mitgliederbefragung zum geplanten Koalitionsvertrag von Schwarz-Rot im Bund.

Veröffentlicht am 16.04.25 um 15:28 Uhr

Das teilte die CDU Hessen am Mittwoch mit. "Der Koalitionsvertrag von Union und SPD ist eine gute Basis, um Deutschland in den nächsten vier Jahren wieder nach vorne zu führen", sagte Hessens CDU-Generalsekretär Born. "Ich bin überzeugt, dass unsere Delegierten den Koalitionsvertrag entsprechend unterstützen werden." In der SPD gibt es eine bundesweite Basisabstimmung zu dem Papier.