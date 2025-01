Hessen will unterirdischer CO2-Speicherung zustimmen

Hessen will einer unterirdischen Speicherung klimaschädlichen Kohlendioxids (CO2) im Bundesrat zuzustimmen.

Veröffentlicht am 11.01.25 um 09:24 Uhr

Das geht aus der Antwort von Wirtschaftsminister Kaweh Mansoori (SPD) auf eine Kleine Anfrage der FDP-Landtagsfraktion hervor. Voraussetzung sei, dass die Gesetzespläne der Länderkammer noch vor der Bundestagswahl vorgelegt werden. Bei dem Verfahren "Carbon Capture and Storage" (CCS) soll zum Erreichen der Klimaziele eingefangenes CO2 in größerem Stil zu einem unterirdischen Speicher transportiert werden. Vorgesehen ist dies vor allem in der Nordsee.