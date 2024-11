Für die einen ist er ein Spalter, für die anderen ein Hoffnungsträger: Der Sieg von Donald Trump bei der US-Wahl hat in Hessen emotionale Reaktionen hervorgerufen. Über Parteigrenzen hinweg wird nun ein starkes Europa gefordert.

In den USA wurden noch die Stimmzettel ausgezählt, da äußerten sich schon die ersten Politiker in Deutschland und Hessen zum sich abzeichnenden Sieg von Donald Trump. Schneller als zunächst gedacht war klar: Der Republikaner wird erneut Präsident der USA .

Hessens Ministerpräsident Boris Rhein (CDU) zeigte sich im Gespräch mit dem hr überrascht angesichts des deutlichen Ergebnisses. "Wir müssen jetzt die europäische Souveränität stärken", sagte er am Rande eines Frankreich-Besuchs.

Europa müsse etwa in der Verteidigungspolitik, in der Wirtschaftspolitik und in Migrationsfragen stärker und selbstbewusster werden. Auf Länderebene gelte es, den Kontakt zu halten und auszubauen, aus hessischer Sicht etwa mit der US Army am Standort Wiesbaden oder dem US-Generalkonsulat in Frankfurt. Der Austausch dürfe nicht nur auf Bundesebene stattfinden. "Das ist das Gebot der Stunde", findet Rhein.