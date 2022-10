Der Untersuchungsausschuss zum rassistischen Anschlag in Hanau wird nach Einschätzung des Vorsitzenden Marius Weiß (SPD) wie geplant vor der Landtagswahl im Oktober 2023 abgeschlossen.

Im Mai kommenden Jahres sollen die letzten Zeugen aussagen, darunter Innenminister Peter Beuth (CDU). Am Montag wird Hanaus Oberbürgermeister Claus Kaminsky (SPD) erwartet. Er wird zum verschlossenen Notausgang an einem der beiden Tatorte befragt. An den kommenden Terminen soll es auch um den schlecht zu erreichenden Notruf der Polizei am Tatabend gehen.

Der Landtagsausschuss will klären, ob rund um das Attentat am 19. Februar 2020 mit elf Toten Behörden versagt haben.