Ministerpräsident Rhein (CDU) hat die Forderung nach elektronischen Fußfesseln bei häuslicher Gewalt bekräftigt.

Die Zahl der Fälle steige seit Jahren. "Statistisch gesehen wird in Deutschland jeden dritten Tag eine Frau durch ihren Partner oder Ex-Partner getötet", sagte Rhein am Freitag bei einem Besuch der Gemeinsamen elektronischen Überwachungsstelle der Länder in der JVA in Weiterstadt (Darmstadt-Dieburg). Der Opferschutzverband Weißer Ring begrüßte die Forderung. "Die elektronische Fußfessel kann Leben retten", sagte ihr Bundesvorsitzender Liesching.