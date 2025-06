Unbekannte fluten Sporthalle in Büttelborn

Unbekannte sind in eine Sporthalle in Büttelborn (Groß-Gerau) in der Geleitstraße eingedrungen und haben diese unter Wasser gesetzt.

Der Schaden wird auf mindestens 100.000 Euro geschätzt, wie die Polizei am Montag berichtete. Die Täter verstopften unter anderem ein Waschbecken und drehten den Wasserhahn auf.