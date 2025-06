Vier Männer, die eine Frau mehrfach vergewaltigt haben, sind zu Bewährungsstrafen verurteilt worden. Hintergrund ist ein Deal - auch zum Schutz der Betroffenen.

Sechs Jahre nach den Taten sind vier Männer vom Landgericht Fulda wegen mehrfacher Vergewaltigung einer Frau zu Bewährungsstrafen verurteilt worden. Drei Angeklagte wurden zu zwei Jahren auf Bewährung, ein Angeklagter zu einem Jahr und acht Monaten auf Bewährung verurteilt.

Außerdem müssen sie der heute 32 Jahre alten Frau Schmerzensgeld in Höhe von mehreren tausend Euro bezahlen.

Mehrfache Vergewaltigungen an einem Tag

Die Betroffene wurde laut Gericht 2019 an einem Tag mehrfach in verschiedenen Konstellationen von den vier Männern im Alter zwischen 30 und 50 Jahren vergewaltigt.

Zwei der Täter trafen die stark unter Drogen stehende Frau demnach in einem Imbiss und nahmen sie später in ihrem Auto mit, wo es zu den ersten Übergriffen kam. Anschließend nahmen sie das Opfer mit in eine Wohnung, wo wieder Taten stattfanden, an denen auch ein weiterer Mann beteiligt war.

Mann misshandelt Opfer - und bringt sie dann in Krankenhaus

Danach war die junge Frau auf der Straße unterwegs, offenbar ohne Unterwäsche. Ein weiterer Täter nahm sie im Auto mit, dort fand ein weiterer sexueller Übergriff statt. Dieser Täter brachte die Frau, nachdem er sie misshandelt hatte, in die Notaufnahme ins Krankenhaus. Offenbar war sie während der Übergriffe immer wieder kurzzeitig bewusstlos geworden.

Die Staatsanwaltschaft hatte den Männern vorgeworfen, den Zustand der Frau ausgenutzt zu haben. Sie habe sich nicht wehren können.

Keine Gefängnisstrafe wegen Deal

Dass die Männer lediglich eine Bewährungsstrafe bekommen, liegt an einem Deal, der vorab ausgehandelt wurde. Die Täter gaben Geständisse ab, der Frau wurde damit eine Aussage vor Gericht erspart. Außerdem wurde der Prozess so verkürzt.

Für die Angeklagten wirkten sich die Geständnisse strafmildernd aus. Sie blieben von einer Gefängnisstrafe verschont.