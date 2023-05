Hessen will bis Ende 2030 rund 800 Millionen Euro in die Modernisierung seiner Justizvollzugsanstalten (JVA) investieren.

Finanzminister Boddenberg (CDU) sprach am Donnerstag zwar von einer Herausforderung für die kommenden Landeshaushalte. "Es sind aber Investitionen in den Rechtsstaat, der uns allen im Wortsinn lieb und teuer sein muss." Der Bund der Strafvollzugsbediensteten sprach von einem deutlichen Sanierungsstau. Mehrere Gefängnisse seien "hochgradig sanierungsbedürftig". In den 16 JVAs in Hessen gibt es derzeit rund 4.500 Strafgefangene.