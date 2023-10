Am Frankfurter Flughafen werden am Donnerstag und Freitag Sonderflüge aus Israel mit deutschen Staatsangehörigen erwartet. Nach dem massiven Angriff der Terrororganisation Hamas sollen sie in Sicherheit gebracht werden. Der erste Sonderflug ist bereits abgehoben.

Die Lufthansa hat damit begonnen, deutsche Staatsbürgerinnen und -bürger aus dem von der islamistischen Hamas angegriffenen Israel nach Deutschland zu bringen. Ein erster Sonderflug startete nach Angaben des Auswärtigen Amts in Berlin am Donnerstag in Tel Aviv mit Ziel Frankfurt. An Bord seien 372 deutsche Staatsangehörige.

Die Lufthansa hatte zugesagt, am Donnerstag und Freitag jeweils bis zu vier Flüge aus Tel Aviv anzubieten. Jeweils zwei sollten nach Frankfurt und nach München gehen. Als Abflugzeiten waren an beiden Tagen 13.30 Uhr, 14.30 Uhr, 16.00 Uhr und 17.00 Uhr (Ortszeit) vorgesehen.

Mehr als 4.000 Deutsche wollen Israel verlassen

Es wurde damit gerechnet, dass die Flüge eine Kapazität von insgesamt etwa 1.000 Menschen pro Tag haben. Bekannt sind dem Auswärtigen Amt etwa 4.500 deutsche Staatsbürger, die Israel verlassen möchten.

Darunter sind viele Schulklassen und Jugendgruppen. Das Auswärtige Amt teilte mit, es stehe mit 17 Jugendgruppen in engem Kontakt. Vier seien sicher ausgereist. Auch belgische und Schweizer Staatsbürger sollen mit den Maschinen ausgeflogen werden.

Auswärtiges Amt arbeitet an weiteren Ausreisemöglichkeiten

Aus dem deutschen Außenministerium hieß es am Donnerstag, nachdem einige Fluggesellschaften die Flüge eingestellt hätten, habe das Auswärtige Amt dafür gesorgt, dass nun doch wieder Sonderflüge der Lufthansa nach Israel flögen. Zugleich wurde betont: "Wir arbeiten weiter an Ausreisemöglichkeiten - per Flugzeug, per Bus, per Schiff."

Auf der Plattform X (früher Twitter) teilte das Auswärtige Amt mit, für Donnerstagnachmittag sei zudem eine Fähre nach Zypern organisiert worden. Deutsche Staatsangehörige seien darüber über das sogenannte Elefand-System - die Krisenvorsorgeliste des Ministeriums - informiert worden.

Die Lufthansa prüft außerdem aktuell, ob ab Sonntag wieder Linienflüge nach Israel möglich sind. Auch EasyJet möchte in den nächsten Tagen wieder Flüge ab Tel Aviv anbieten, wie das Auswärtige Amt mitteilte.

Passagiere sollen 300 Euro zahlen

Für die Teilnahme an den Sonderflügen wird nach dem sogenannten Landsleutebrief eine Gebühr in Höhe von 300 Euro pro Person fällig, die bei der Buchung des Fluges direkt durch eine Hotline der Lufthansa im Auftrag des deutschen Außenministeriums eingezogen werde. Nach dpa-Informationen stellt die Lufthansa pro Person 550 Euro in Rechnung, 250 Euro übernimmt der Staat.

Mehrere Betroffene äußerten in den sozialen Netzwerken Kritik an der Rückholaktion. Die Hotline der Lufthansa sei überlastet, auch nach vielen Stunden in der Warteschleife nicht erreichbar. Die Airline teilte dazu über das Netzwerk X mit, die Callcenter würden die vielen Anrufe "mit Hochdruck" abarbeiten. Man habe die Kapazitäten bereits erhöht.

Externer Inhalt Ende des externen Inhalts Einstellungen

Lufthansa-Hotline aus Deutschland erreicht

Angehörige erhoben auch gegenüber dem hr schwere Vorwürfe gegen die Bundesregierung. Diese habe ihre Bürger vor Ort zunächst im Stich gelassen, sagt etwa Oliver Fritz aus Hanau. Seine Cousine und ihr Mann versuchten laut Fritz tagelang, die deutsche Botschaft zu erreichen. Die beiden hätten lange nicht gewusst, wie sie ausreisen können.

Die Botschaft habe sie dann aufgefordert, sich im Falle einer Ausreise über Jordanien selbst um ein Visum für das Land zu kümmern. Auch habe seine Cousine die Hotline der Lufthansa nicht selbst erreichen können, sondern ihr Sohn sei von Deutschland aus erst am Mittwoch durchgekommen. Nun hätten die Cousine und ihr Mann einen Platz in einem der beiden für Donnerstag geplanten Lufthansa-Flieger ergattert.

Ausreisewillige sollen sich registrieren

Nach dem massiven Raketenbeschuss auf Israel aus dem Gazastreifen heraus und den militärischen Gegenschlägen der israelischen Armee auf Stellungen der palästinensischen Terrororganisation Hamas hatte die Lufthansa ihren Flugbetrieb vom und zum Ben-Gurion-Flughafen in Tel Aviv eingestellt.

Das Krisenreaktionszentrum des Außenministeriums verhandelte daraufhin nach eigenen Angaben unter Hochdruck mit Fluggesellschaften darüber, Flugkapazitäten auszuweiten. Andere Länder wollen ihre Staatsbürger mit Militärmaschinen ausfliegen.

Aus dem Auswärtigen Amt hieß es, die in der Krisenvorsorgeliste "Elefand" registrierten deutschen Staatsangehörigen seien darüber informiert worden, wie sie die Tickets für die Sonderflüge buchen könnten, nämlich direkt über eine von der Lufthansa eingerichtete Hotline. Noch nicht registrierte ausreisewillige deutsche Staatsangehörige sollten sich umgehend in "Elefand" registrieren. Auch eine Ausreisemöglichkeit mit Bussen nach Jordanien wurde organisiert.

Die deutsche Botschaft in Tel Aviv forderte Deutsche, die ausreisen wollten, dazu auf, auch Flüge mit Zwischenstopps etwa in Zypern oder der Türkei zu buchen. Zudem wies die Botschaft darauf hin, dass die israelische Fluglinie El Al ihr Angebot immer wieder ausbaue. Am Dienstag kam bereits eine El-Al-Maschine am Flughafen Frankfurt an.

Laut Berichten mehr als 1.200 Tote in Israel und dem Gazastreifen

Die militant-islamistische palästinensische Organisation Hamas löste am frühen Samstag mit einem überraschenden Großangriff auf Israel die schwerste Eskalation im Nahost-Konflikt seit Jahren aus . Die israelische Regierung rief daraufhin den Kriegszustand aus.

Mehr als 1.200 Menschen wurden in Israel getötet, Tausende nach Angaben des israelischen Gesundheitsministeriums verletzt. Mindestens 150 Menschen wurden aus Israel in den Gazastreifen verschleppt. Bei massiven israelischen Gegenschlägen wurden im Gazastreifen nach Angaben des dortigen Gesundheitsministeriums ebenfalls mehr als 1.200 Menschen getötet und rund 5.200 verletzt (zum Liveblog auf tagesschau.de ).