Das Unterrichtsmaterial für eine neue Offensive zur Wertevermittlung an Hessens Schulen hat laut Kultusminister Armin Schwarz (CDU) positive Rückmeldungen bekommen.

In der vergangenen Woche hätten Lehrer neue Materialien dafür erhalten, sagte der Christdemokrat in seiner ersten Regierungserklärung im Landtag. Im neu angelaufenen Schuljahr soll das Material zur Wertevermittlung in den 2.100 Intensivklassen eingesetzt werden. In den Klassen sollen mehr als 36.500 geflüchtete und eingewanderte Kinder gezielt in Deutsch gefördert werden.