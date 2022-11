SPD und FDP zweifeln schwarz-grüne Mehrheit im Landtag an

Hat die schwarz-grüne Landesregierung seit dem Rückzug von Ex-Ministerpräsident Bouffier gar keine legale Mehrheit mehr? Anhand eines Gutachtens werfen SPD und FDP der CDU Verfassungsbruch vor – und sich selbst irgendwie auch.

Videobeitrag Video Streit um CDU-Nachrückerin im Landtag Video Bild © hr Ende des Videobeitrags

Die Oppositionsfraktionen von SPD und FDP sind nach eigenen Angaben überzeugt, dass die knappe Ein-Stimmen-Mehrheit von CDU und Grünen im Landtag von Rechts wegen seit Ende Mai nicht mehr besteht. Sie haben am Donnerstag in Wiesbaden angekündigt, deshalb den Landeswahlleiter anzurufen - und notfalls auch den Hessischen Staatsgerichtshof.

Es geht um das Landtagsmandat von Ex-Ministerpräsident Volker Bouffier. Bei seinem Rückzug aus der Politik Ende Mai trat er sein Mandat an Ex-Justizministerin Eva Kühne-Hörmann (beide CDU) ab.

SPD und FDP beziehen sich auf ein Gutachten des von ihnen beauftragten Wiesbadener Staatsrechtlers Martin Will. Der Professor der EBS Universität für Wirtschaft und Recht kommt darin zu dem Schluss: Kühne-Hörmanns Nachrücken war verfassungswidrig. "Der Sitz hätte bei einer verfassungskonformen Anwendung des Wahlgesetzes frei bleiben müssen."

Staatsrechler sieht "massiven Verstoß"

Bouffier war bei der Wahl im Herbst 2018 direkt mit 33,8 Prozent der Erststimmen im Wahlkreis Gießen II gewählt worden. Als er im Frühsommer aufhörte, wollte der für ihn im Wahlkreis als Ersatz nominierte Sven Simon lieber Europaparlamentarier bleiben. So zog Kühne-Hörmann über die CDU-Landesliste in den Landtag ein. Das traf sich gut, weil die Justizministerin aus Kassel als einzige aus dem alten Kabinett vom neuen Regierungschef Boris Rhein (CDU) abgelöst wurde. Und anders als andere Kabinettskollegen hatte Kühne-Hörmann bei der Wahl kein Landtagsmandat errungen.

Der Mandatswechsel ist laut Staatsrechtler Will ein "massiver Verstoß" gegen die gebotene Gleichbehandlung aller Abgeordneten, aber auch der Wähler. Darauf achte das Bundesverfassungsgericht sehr. Kandidaten, die als Einzelbewerber ohne Parteiliste anträten, hätten gegenüber Bouffier einen Nachteil: Hörten sie auf, gebe es keinen Nachrücker über die Liste und die Wähler hätten demnach auch keinen Vertreter mehr.

Das Kuriose daran: Dass ein Listenkandidat notfalls auf einen direkt gewählten Abgeordneten folgen kann, regelt ein Gesetz aus dem Jahr 1997. SPD und FDP, die dieses Gesetz nun als verfassungswidrig betrachten und gegen die CDU anführen, hatten es seinerzeit selbst abgesegnet. Die Liberalen stimmten zusammen mit der damaligen, rot-grünen Koalition dafür. So sollten aufwändige Nachwahlen in einem Wahlkreis während einer laufenden Legislaturperiode überflüssig werden.

Folgen ungewiss

Ob das Einschreiten von SPD und FDP gegen die Besetzung des CDU-Mandats im Falle des Erfolgs praktische Folgen hätte, ist ungewiss. In knapp einem Jahr sind ohnehin Landtagswahlen. Landeswahlleiter Wilhelm Kanther fand bislang wie Innenminister Peter Beuth (beide CDU), alles sei eindeutig mit rechten Dingen zugegangen. Und am Staatsgerichtshof, dem Verfassungsgericht Hessens, dauern Verfahren erfahrungsgemäß sehr lange.

Da werde jetzt schon der Wahlkampf "mit all seinen Polemiken eingeläutet", befand eine Sprecherin der CDU-Fraktion am Donnerstag. "Sehr weit hergeholt" erscheine das von den Oppositionsfraktionen in Auftrag gegebene Gutachten.

Anders als sein Kollege Will war der Fuldaer Jura-Professor Carsten Schütz für die Frankfurter Allgemeine Zeitung unmittelbar nach Bekanntwerden der Zweifel zu dem Schluss gekommen: Es sei alles wohl "rechtens". Skurril und ein Fall für die Opposition sei die Sache aber auch.

Kompliziert und verwirrend

Denn die rechtlich komplizierte Materie ist eingebettet in ein politisches Verwirrspiel. Schon als Bouffier aufhörte, hatten SPD und FDP den Verdacht, die CDU könne sich das Wahlgesetz in letzter Minute zurechtgebogen haben, um die Regierungsmehrheit zu retten und eine Ex-Ministerin zu versorgen. Stichwort "Lex Kühne-Hörmann".

Auch bei der Präsentation des Gutachtens sprach SPD-Fraktionschef Günter Rudolph nun wieder von "Trickserei", der FDP-Abgeordnete und Ex-Justizminister Jörg-Uwe Hahn fühlt sich "hinter die Fichte geführt". Beide forderten den zuständigen Innenminister Beuth zum Rücktritt auf. Schwere verfassungsrechtlich relevante Fehler im Umgang mit dem Wahlgesetz bescheinigte auch der Experte Will dem aktuellen Innenminister Beuth und dem früheren Innenminister Bouffier ("massiver Eingriff in den Rechtsstaat") .

War die Druckerei schuld?

Denn 2006 hatte Bouffier eine im Paragrafen 40 fehlerhafte Version des Wahlgesetzes zur Neuveröffentlichung freigegeben. Durch einen winzigen Zusatz war der Passus über das Nachrücken so verfälscht worden, dass die Deutung nahe lag: Wenn direkt gewählte Abgeordnete ausscheiden und es keinen Ersatz im Wahlkreis gibt, ist das Mandat verloren.

Erst unmittelbar vor Bouffiers Ruhestand stellte das Innenministerium unter Beuth die ursprüngliche Version in einer Veröffentlichung wieder her, aber ohne den Landtag zu informieren. Was Kritiker auch misstrauisch macht: Der erst 2022 ausgebügelte Fehler war seit spätestens 2016 bekannt. Und er soll, wie auch immer, versehentlich einem Drucker unterlaufen sein.

Schuldbekenntnis und Attacke

"Merkwürdig" findet das alles auch der Staatsrechtler Will. Den verfassungsrechtlichen Hebel, um die aktuelle schwarz-grüne Mehrheit zu kippen, sieht sein Gutachten aber eben im 1997 von SPD, Grünen und FDP verabschiedeten Wahlgesetz selbst. Das gilt laut dem Juristen auch, wenn es im benachbarten Rheinland-Pfalz eine ähnliche Nachrücker-Regel wie derzeit in Hessen gibt.

"Ich bekenne mich schuldig", sagte der FDP-Abgeordnete Jörg-Uwe Hahn dazu, dass er seinerzeit selbst ein Gesetz befürwortet habe, dass sich lange Zeit später als verfassungswidrig herausstelle. Aber nun erwarte man vom Landeswahlleiter, dass "Herr Kanther die Verfassungswidrigkeit selbst bescheinigt und eine verbindliche Entscheidung zur Aberkennung des Mandats von Eva Kühne-Hörmann trifft".

Eine Stimme - und noch mehr

Im Landtag haben CDU und Grüne seit 2019 zusammen 69 Stimmen, die Opposition kommt auf 68 Stimmen. Bei Abstimmungen erhielt die Koalition zuletzt meist mehr Zuspruch, weil der inzwischen fraktionslose Ex-AfD-Politiker Rolf Kahnt in der Regel mit ihr stimmt. Als sich Bouffier Ende Mai aus der Politik zurückzog, wurde der neue Regierungschef Boris Rhein sogar mit fünf Stimmen mehr gewählt, als Schwarz-Grün hat.

Weitere Informationen Ende der weiteren Informationen