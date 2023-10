Hochrechnungen, Gewinner, Hochburgen und Wahlbeteiligung: Hier finden Sie alle Ergebnisse zur Hessen-Wahl 2023.

Übersicht für Hessen

Laut Hochrechnungen läuft alles auf einen klaren Wahlsieg der CDU hinaus. Die Christdemokraten können ihr Wahlergebnis von 2018 voraussichtlich deutlich steigern. Hinter der CDU könnte die AfD erstmals in Hessen zweitstärkste Kraft im Landtag werden. Die SPD steht vor historischen Verlusten, die Grünen verlieren ebenfalls. Die FDP bangt noch um den Einzug in den Landtag, die Linke schafft es nach derzeitigem Stand wohl nicht mehr ins Parlament. Alle aktuellen News zur Landtagswahl in Hessen finden Sie hier in unserem Ticker.

Wahlergebnisse in Wahlkreisen und Gemeinden

Weitere Informationen Hinweis zur Karte In der Karte finden Sie alle Ergebnisse in Wahlkreisen und Gemeinden zur Landtagswahl 2023. Klicken Sie dazu auf einen der Umrisse in der Karte oder geben Sie im Suchfeld den jeweiligen Ort, Wahlkreis oder die PLZ ein. In der ersten Ansicht bekommen Sie einen schnellen Überblick.



Live-Stände der Auszählung sowie detaillierte Ergebnisse der Hessen-Wahl finden Sie nach dem Klick auf "Wahlkreisdetails" beziehungsweise "Gemeindedetails". Alternativ gelangen Sie auch über diese Übersicht zu den Wahlergebnissen in Wahlkreisen und Gemeinden. Ende der weiteren Informationen

Wahlbeteiligung bei der Landtagswahl 2023

64,5% (Stand: 18 Uhr)



Vergleich zu 2018: -2,8%

Hessen-Wahl 2023: Alle Parteien im Landesergebnis

Weitere Informationen Hinweis Die Grafik zeigt den Stand der ausgezählten Stimmbezirke an - und berücksichtigt keine Prognosen und Hochrechnungen. Ende der weiteren Informationen

Externer Inhalt Externen Inhalt von Datawrapper (Datengrafik) anzeigen? An dieser Stelle befindet sich ein von unserer Redaktion empfohlener Inhalt von Datawrapper (Datengrafik). Beim Laden des Inhalts werden Daten an den Anbieter und ggf. weitere Dritte übertragen. Nähere Informationen erhalten Sie in unseren Datenschutzbestimmungen . Externe Inhalte von Datawrapper (Datengrafik) zukünftig immer anzeigen. Inhalt anzeigen Einstellungen An dieser Stelle befindet sich ein von unserer Redaktion empfohlener Inhalt von Datawrapper (Datengrafik). Da Sie in Ihrem Browser Javascript deaktiviert haben, kann dieser hier nicht angezeigt werden. Der nachfolgende Link öffnet den Inhalt auf der Seite des Anbieters. Datawrapper (Datengrafik)-Inhalt öffnen Ende des externen Inhalts Einstellungen

Koalitionsrechner: Diese Koalitionen sind nach der Hessen-Wahl möglich