Ministerpräsident Boris Rhein (CDU) will die Zusammenarbeit mit Vietnam ausweiten.

Er habe sich bei einer Reise in das Land dafür ausgesprochen, vor allem in der Wirtschaft und bei der Fachkräfteanwerbung die Aktivitäten zu intensivieren, erklärte Rhein laut einer Mitteilung vom Montag. Bereits seit 2012 verbinde Vietnam und Hessen eine strategische Partnerschaft in Wissenschaft, Bildung und Wirtschaft. Für eine feierliche Erneuerung biete sich das 50-jährige Jubiläum der diplomatischen Beziehungen zwischen Vietnam und Deutschland 2025 an.