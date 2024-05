Ministerpräsident Boris Rhein (CDU) hat den Landwirten Unterstützung zugesichert.

"Wir haben eine echte Neuausrichtung der Landwirtschaftspolitik vorgenommen", sagte er am Mittwoch auf dem Bauerntag in Alsfeld (Vogelsberg). Die schwarz-rote Landesregierung stehe für eine Kultur des Dialogs mit den Bauern, Verlässlichkeit und Bürokratieabbau. Der Präsident des Bauernverbandes, Schmal, äußerte sich positiv über die Zusammenarbeit mit der neuen Landesregierung. "Da hat sich etwas getan. Lassen Sie uns den Weg so weitergehen", sagte er zu Rhein.