Tausende Menschen haben sich am Sonntag in Frankfurt an Vorwahlen der größten türkischen Oppositionspartei CHP für eine Präsidentschaftswahl beteiligt. Der festgenommene Istanbuler Bürgermeister Ekrem İmamoğlu von der CHP will Präsident Recep Tayyip Erdoğan herausfordern.

Wahlberechtigte am Sonntag in Frankfurt beim Bund der CHP Hessen, Rheinland-Pfalz und Saarland.

Bild © hr

Mehr als 5.000 türkischstämmige Menschen kamen am Sonntag zu Vorwahlen der größten türkischen Oppositionspartei CHP nach Frankfurt ins Gallusviertel, wie die Partei dem hr mitteilte.

Dort beim "Bund der CHP Hessen, Rheinland-Pfalz und Saarland" konnten sie darüber abstimmen, ob der festgenommene Istanbuler Bürgermeister Ekrem İmamoğlu als Kandidat der CHP bei Wahlen zum türkischen Staatspräsidenten gegen Amtsinhaber Recep Tayyip Erdoğan antreten soll.

Vor dem Wahllokal bildete sich zeitweise eine Warteschlange von mehreren hundert Metern. Es wurde auch gegen die Verhaftung İmamoğlus und anderer Oppositioneller demonstriert.

Aussichtsreicher Kandidat bei Präsidentschaftswahl

Der 53 Jahre alte CHP-Politiker İmamoğlu gilt als aussichtsreicher Konkurrent von Präsident Erdoğan bei einer künftigen Wahl. Trotz seiner Festnahme begann am Sonntag die Vorwahl der CHP zur Präsidentschaftskandidatur der Partei.

An der Abstimmung konnten nicht nur Parteimitglieder teilnehmen. Die CHP rief zu einer breiten Beteiligung der Bevölkerung auf.

Hunderte bereits am Samstag auf der Straße

In Frankfurt waren bereits am Samstag zahlreiche Unterstützer İmamoğlus zusammengekommen. Etwa 400 Menschen zogen vor das türkische Volkshaus im Stadtteil Bockenheim. Später fand auch an der Hauptwache in der Innenstadt ein Protest statt.

Mit Plakaten, Fahnen und Lautsprechern forderten die Teilnehmer die Freilassung des Oppostitionsführers und Erdoğans Rücktritt.

Untersuchungshaft und Suspendierung am Sonntag

İmamoğlu war am Mittwoch festgenommen worden, ein Istanbuler Gericht verhängte am Sonntagmorgen Untersuchungshaft gegen ihn. Später am Sonntag wurde er als Istanbuler Bürgermeister laut dem türkischen Innenministerium "vorübergehend" abgesetzt .

Gegen İmamoğlu wird wegen Terror- und Korruptionsvorwürfen ermittelt. Die Untersuchungshaft steht in Zusammenhang mit Korruptionsermittlungen.

Oppositionsvertreter sprachen von einem "Staatsstreich". İmamoğlu ließ über seine Anwälte ausrichten, es handele sich um eine "Hinrichtung ohne Gerichtsverfahren".

Auswärtiges Amt: Rückschlag für Demokratie in Türkei

Das Auswärtige Amt mahnte am Sonntag ein faires rechtsstaatliches Verfahren für den Politiker an. Ein Sprecher des Außenministeriums sprach von einem schweren Rückschlag für die Demokratie in der Türkei.

Seit der Festnahme İmamoğlus demonstrieren zehntausende Menschen in der Türkei - Protestverboten zum Trotz (Fotos auf tagesschau.de ). Hunderte wurden bei den Demonstrationen festgenommen.