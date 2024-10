Nato-Generalsekretär Rutte besucht neues Kommando in Wiesbaden

Nato-Generalsekretär Rutte hat in Wiesbaden das neue NSATU-Kommando begrüßt. Es umfasst 330 Soldaten und koordiniert Waffenlieferungen sowie die Ausbildung ukrainischer Soldaten. Die Ukraine müsse geschützt werden, so Rutte.

Veröffentlicht am 14.10.24 um 20:54 Uhr

Nato-Generalsekretär Rutte in Wiesbaden mit dem Nato- und EUCOM-Kommandeur General Christopher Cavoli (li.) und dem Kommandeur der Security Assistance Group Ukraine, Curtis Buzzard (Mitte).

Bild © Nato

In Wiesbaden-Erbenheim hat der neue Nato-Generalsekretär Mark Rutte am Montag ein neues Ukraine-Kommando begrüßt, das derzeit im Aufbau ist. Das neue Kommando NSATU soll insgesamt aus 330 Kräften bestehen, 200 Soldaten sind bereits in der hessischen Landeshauptstadt vor Ort. Der Niederländer Rutte ist seit Anfang Oktober NATO-Generalsekretär.

Verteidigungsminister Pistorius in Wiesbaden

Die Einheit ist in Wiesbaden-Erbenheim auf dem Gelände der US-Armee untergebracht. Derzeit leben die Soldaten in zwölf Zelten, ein Umzug in einen umgebauten Hubschrauber-Hangar soll jedoch bald erfolgen. Wann genau das Kommando seine Arbeit aufnehmen wird, ist aktuell noch unklar.

Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) war am Montag ebenfalls vor Ort und traf sich mit Rutte. Rund 50 Soldaten aus Deutschland, Belgien, Polen und anderen Nato-Staaten waren beim Besuch des Generalsekretärs am Montag anwesend.

Rutte: Ukraine muss geschützt werden

Dem hr sagte Rutte in Wiesbaden, er sei beeindruckt von den Menschen vor Ort im Kommando, die aus so vielen verbündeten Nato-Staaten kämen. Wenn er sie frage, warum sie in dieser Einheit dienen, seien die Antworten eindeutig: "Sie sagen, weil es wichtig, bedeutsam und potenziell überlebenswichtig für die Sicherheit Europas, der USA und der anderen Nato-Verbündeten ist."

Es gehe darum, dass Putin seinen Willen nicht durchsetze und die Ukraine geschützt werde, sagte Rutte.

Weitere Teile der Nato-Einheit werden in Polen und Rumänien stationiert. Zu den Aufgaben des Kommandos gehört die Weiterbildung von Ukrainern an Waffensystem und die Koordination von Waffenlieferungen. Bisher hat das eine internationale Einheit unter der Führung der USA gemacht.