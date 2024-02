Nach jahrelanger Vorbereitung unter grüner Federführung hat das neue CDU-geführte Landwirtschaftsministerium die Ausweisung von Naturwäldern zu Naturschutzgebieten gestoppt. Umweltschützer haben schlimme Befürchtungen.

Hessens Wäldern geht es schlecht - rund jeder zehnte Baum ist laut dem aktuellen Waldzustandsbericht stark geschädigt. Umso verwunderlicher hat eine Entscheidung des Landwirtschaftsministeriums in den Ohren des Naturschutzbundes (NABU) geklungen.

Das Ministerium - mit dem Regierungswechsel in Hessen kein grünes mehr, sondern ein CDU-geführtes - hat die ursprünglich geplante weitere Ausweisung von Naturwäldern als Naturschutzgebiete bis auf Weiteres gestoppt. Zahlreiche Naturwälder in Nord- und Südhessen seien davon betroffen: etwa Teile des Reinhardswalds im Kreis Kassel sowie Gebiete im Schwalm-Eder-Kreis, in der Rhön oder an der Bergstraße, so der NABU.

"Hessens zweitgrößtes Naturschutzgebiet wird infrage gestellt"

Ein entsprechender Erlass ist laut den Naturschützern vergangene Woche an die Regierungspräsidien in Kassel und Darmstadt gegangen. Das teilte der NABU nun in Wetzlar mit. Das Landwirtschaftsministerium bestätigte dem hr den Vorgang.

Der NABU Hessen zeigte sich in seiner Mitteilung über das Vorgehen "fassungslos". Der Landesvorsitzende Maik Sommerhage sagte: "Damit wird nicht nur Hessens zweitgrößtes Naturschutzgebiet im Reinhardswald infrage gestellt, sondern auch viele andere wertvolle Waldgebiete, die für eine nachhaltige Zukunft gesichert werden sollten." Im Reinhardswald sei bislang ein 1.293 Hektar großes Naturschutzgebiet vorgesehen.

Weitere Informationen Was ist ein Naturwald? In Naturwäldern soll sich die Natur komplett frei entwickeln können und wird sich selbst überlassen. Eine forstwirtschaftliche Nutzung - also das Abholzen von Bäumen - ist damit ausgeschlossen. Trotz ihres bereits bestehenden Schutzes als Naturwald können die Gebiete aber zusätzlich noch als Naturschutzgebiet ausgewiesen werden. In Hessen sind rund zehn Prozent des Staatswaldes als "Naturwald" deklariert - dies seien laut Ministerium über 32.000 Hektar. Das entspricht rund 15 mal der gesamten Fläche des Frankfurter Flughafens. Ende der weiteren Informationen

CDU-Landwirtschaftsministerium: Niemand muss sich Sorgen machen

Das Landwirtschaftsministerium äußerte sich verwundert über die Kritik der Naturschützer. Es handele sich um einen "völlig normalen Vorgang, dass man zu Beginn einer neuen Legislaturperiode zunächst Vorhaben analysiere". Niemand müsse sich Sorgen machen.

Derzeit stelle man Dinge auf den Prüfstand: Dabei gehe es nicht um die Frage nach mehr oder weniger Naturschutz, sondern um Verfahrensfragen, um Fragen der Zuständigkeit und die Frage, ob immer mehr Bürokratie nötig sei, lautete die recht kryptische Antwort. "Wenn wir mit weniger Bürokratie ein Ziel erreichen können, dann muss man diesen Weg in Zeiten wie diesen auch gehen", hieß es weiter aus dem Haus des neuen Landwirtschaftsministers Ingmar Jung (CDU).

Grüne: "Vom Naturschutz verabschieden"

Für die umweltpolitische Sprecherin der Grünen, Vanessa Gronemann, ist die plötzliche Kehrtwende "ein wahnsinnig großer Fehler", wie sie dem hr sagte: "Wir verlieren damit wertvolle Jahre, weil dadurch irreparable Schäden entstehen könnten." Wenn es der erste Akt des neuen Ministers sei, das Erreichen der Schutzziele und die Ziele der Biodiversitätsstrategie infrage zu stellen, befürchtet Gronemann, dass er sich voll und ganz vom Naturschutz verabschieden möchte.

Damit die größeren Wälder dauerhaft unberührte Naturwälder bleiben, wollten die Grünen - als sie noch an der Regierung beteiligt waren - alle Flächen über 100 Hektar als Naturschutzgebiete ausweisen. Die Ausweisung sei der wirksamste und beste Schutz für die Natur und stärkt die Biodiversität in den hessischen Wäldern, sagte die damalige Umweltministerin Priska Hinz zu Amtszeiten.

NABU: Nur Naturschutzgebiete bieten Schutz

Das aktuelle Landwirtschaftsministerium beruhigt dagegen: Das Land habe entschieden, dass diese Waldflächen ausschließlich Zwecken des Naturschutzes dienten. "Das bleibt auch so", so ein Sprecher des Ministeriums. Aber tut es das wirklich?

Die Bezeichnung "Naturwald" sei lediglich eine "freiwillige Selbstverpflichtung des Landes", teilte der NABU mit. Das Fällen von Bäumen könne - ohne den rechtlichen Rahmen eines Naturschutzgebiets - jederzeit wieder aufgenommen werden.

Die Holznutzung werde in der Klimakrise vorangetrieben. Es könne daher durchaus passieren, dass Naturwälder wieder zu normalen Wäldern deklariert werden, um Holz aus ihnen zu entnehmen, so die Befürchtung der Naturschützer. Hingegen werde die Ausweisung als Naturschutzgebiet von der Oberen Naturschutzbehörde erlassen - das zu nachträglich ändern, sei eine viel größere Hürde.

Arbeit von drei Jahren umsonst

"Die Behörden haben die Naturschutzgebietsausweisung seit drei Jahren vorbereitet und fast abgeschlossen. Bei einem Ausweisungsstopp wäre die ganze Arbeit umsonst gewesen", erklärte ein NABU-Sprecher. Das sei ein klares Alarmzeichen, dass Naturschutz im Wald in der neuen schwarz-roten Landesregierung keine große Rolle mehr spiele.

"Die Naturwälder sind vollständig im Landeseigentum, es sind also keine privaten Eigentümer betroffen. Welchen Hintergedanken hat die neue Regierung, wenn sie dieses Schutzprojekt nun so plötzlich stoppt", fragt sich der NABU-Vorsitzende Sommerhage.

Diese Wälder sind betroffen

Konkret betrifft die Nicht-Ausweisung als Naturschutzgebiet folgende Naturwälder: der Naturwald im Reinhardswald, das Naturwald-Schutzgebiet im Hohen Keller (Schwalm-Eder), die Hessische Schweiz bei Meinhard (Werra-Meißner), Wälder am Breiten Berg bei Haselstein sowie am Roten Moor (beides Rhön), Wälder am Naturschutzgebiet Mönchbruch von Mörfelden und Rüsselsheim, ein Naturwald bei Mörfelden-Walldorf (Groß-Gerau), Naturwälder am Melibocus und bei Bürstadt (beides Bergstraße) und die Erweiterung des Naturschutzgebiets Heegbachaue bei Messel (Darmstadt-Dieburg).

Ein Luchsweibchen streift durch den Reinhardswald. (Archivfoto) Bild © Christoph Vadersen

Besonders viel ändert sich zunächst aber nicht: Ein - mehr oder weniger - geschütztes Gebiet bleiben die Naturwälder schließlich, obgleich sie vorerst nicht mehr als Naturschutzgebiete ausgewiesen werden sollen, wie zunächst unter Schwarz-Grün geplant.

Grünen-Politikerin Gronemann sagt: "Mein Eindruck ist, dass der Minister die gemeinsam vereinbarten Errungenschaften der schwarz-grünen Koalition wieder zurückdrehen will."

Weitere Informationen Wie sehr helfen Naturwälder der Natur? Anders als bewirtschaftete Wälder haben Naturwälder nur Vorteile für die Umwelt: Bleiben tote Bäume liegen und werden nicht verbrannt, bindet das nicht nur CO2 über einen langen Zeitraum, sondern bietet auch noch für Insekten, Spinnen und kleine Tiere einen Rückzugsort. Da die Bäume nicht gefällt werden, können sie ein Alter von rund 300 Jahren erreichen - normalerweise werden Bäume nach 150 bis 180 Jahren gefällt. Erst alte Wälder bieten laut NABU Lebensräume für besonders seltene Arten. Naturwälder können zudem - wenn sie groß genug sind - Lebensraum für Luchs und Wolf werden, so wie etwa im Reinhardswald. Ende der weiteren Informationen