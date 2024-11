Innenminister Roman Poseck (CDU) plädiert für ein Cannabisverbot auf Weihnachtsmärkten.

In einem Schreiben habe er den kommunalen Spitzenverbänden ein solches generelles Verbot vorgeschlagen. Dazu empfehle sich, mit einer Allgemeinverfügung eine einheitliche Regelung zum Verbot des Cannabiskonsums auf Weihnachtsmärkten zu treffen.

Gerade an Orten, an denen viele Menschen zusammenkommen, seien Verstöße gegen das Cannabis-Konsumverbot in Gegenwart von Kindern und Jugendlichen zu erwarten. "Damit besteht eine Gefahr für die öffentliche Sicherheit", ergänzte Poseck. Entsprechende Regelungen habe es bereits bei anderen Großveranstaltungen, unter anderem auf dem Hessentag, gegeben.