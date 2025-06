Grünen-Kritik an Fluglärm-Plänen am Frankfurter Flughafen

Angesichts der Pläne zur Neuverteilung des Fluglärms haben Hessens Grüne die Flughafenpolitik kritisiert.

Veröffentlicht am 13.06.25 um 17:37 Uhr

Beim Ausbau des Frankfurter Flughafens sei zugesagt worden, eine Doppelbelastung der am stärksten betroffenen Kommunen zu vermeiden, erklärte der Landesverband am Freitag. Dieses Versprechen werde nun gebrochen. Zudem werde die Neuverteilung des Fluglärms ohne die Betroffenen geplant. Flughafenbetreiber Fraport und Deutsche Flugsicherung (DFS) hatten kürzlich mitgeteilt, dass künftig mehr Flugzeuge in Richtung Taunus abheben sollen.