Quereinstieg für Lehrer in Hessen leichter

Im Kampf gegen den Lehrermangel ermöglicht Hessen Akademikern einen leichteren Quereinstieg in den Lehrerberuf.

Veröffentlicht am 11.12.24 um 18:54 Uhr

Wer einen Universitätsabschluss wie Master, Diplom oder Magister hat, kann gemäß seinem Studiengang und nach erfolgreichem Referendariat künftig durchgängig in nur einem Schulfach unterrichten. Ein entsprechendes Gesetz hat der Landtag am Mittwoch mit den Stimmen von CDU, SPD und Grünen beschlossen. AfD und FDP enthielten sich. Die FDP sprach von einer Notlösung. Bislang haben Lehrer in der Regel mindestens zwei Fächer.