Der Ex-Bürgermeister von Raunheim, Thomas Jühe (SPD), ist tot. Der Vorsitzende der Frankfurter Fluglärmkommission starb nach schwerer Krankheit.

Thomas Jühe, bis vor kurzem Bürgermeister von Raunheim (Groß-Gerau), ist am Montag im Alter von 58 Jahren gestorben. Das teilte die Stadt am Dienstag mit . Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung, der Kindertagesstätten, der Stadtwerke sowie der Netzwerk Untermain würden um ihn trauern, hieß es in der Mitteilung.

Wegen seiner schweren Erkrankung hatte er sein Amt vorzeitig zum 1. Dezember niederlegen müssen. Der SPD-Politiker hatte die Geschäfte bereits seit Anfang September ruhen lassen. Ihn vertrat Stadträtin Dorothee Herberich. Mitte Oktober teilte er mit: "Leider erweist sich meine Erkrankung als so schwerwiegend und irreversibel, dass ich in das Amt des Bürgermeisters nicht werde zurückkehren können." Die vorgezogene Neuwahl soll am 5. März kommenden Jahres stattfinden.

Jühe war seit dem Jahr 2000 Bürgermeister. Außerdem war Vorsitzender der Frankfurter Fluglärmkommission. In seiner Amtszeit hatte sich Jühe für eine enge Zusammenarbeit mit den Nachbarkommunen Rüsselsheim und Kelsterbach stark gemacht. Nach dem russischen Angriff im Frühjahr begleitete er einen Hilfskonvoi in die Ukraine.

