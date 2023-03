Von Gewalt betroffene Frauen brauchen nach Einschätzung von Ministerpräsident Rhein (CDU) mehr Unterstützung durch die Gesellschaft.

Es erfülle ihn mit Sorge, dass "etwa jede vierte Frau in Deutschland schon Opfer von Gewalt" geworden sei, sagte Rhein am Dienstag anlässlich des bevorstehenden Internationaen Frauentags am Mittwoch. "Der Schutz von Frauen vor Gewalt ist eine Gemeinschaftsaufgabe, der wir uns auch künftig stellen müssen." Der Internationale Frauentag wird jedes Jahr am 8.März begangen. Er entstand vor dem Ersten Weltkrieg als Initiative für die Gleichberechtigung von Frauen.