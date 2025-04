Ob die Forderung nach "millionenfacher Remigration" oder das Abspielen des als rechter Chiffre benutzten "L'Amour Toujours": Strafbar war das laut Staatsanwaltschaft bei einer AfD-Veranstaltung in Rödermark nicht. Sie ermittelt deshalb nicht weiter gegen drei Abgeordnete.

Veröffentlicht am 16.04.25 um 10:36 Uhr

Musik, Brotzeit und Bier vom Fass: Beim Politischen Aschermittwoch der AfD in Rödermark (Offenbach) vor einem Jahr ging es trotz eines Gegenprotests vor der Kulturhalle munter zu – und nach Meinung von Gegnern der Partei deutlich zu weit. Der grüne Ex-Bürgermeister Roland Kern und 16 weitere Menschen erstatten Anzeige gegen drei Politiker.

Der Vorwurf gegen den Bundestagsabgeordneten Matthias Helferich als Hauptredner sowie die Landtagsabgeordneten Jochen Roos als Veranstalter und Maximilian Müger als Moderator: Mit der Forderung nach "millionenfacher Remigration" beziehungsweise dem Abspielen der Melodie des Party-Hits "L'Amour Toujours" samt karnevalistischem Tusch hätten sie zum Hass gegen Menschen mit Migrationshintergrund angestachelt.

Die Staatsanwaltschaft Darmstadt ermittelte wegen des Verdachts der Volksverhetzung. Mehr als ein Jahr nach dem Vorfall hat die Behörde das Verfahren nun eingestellt, wie ein Sprecher dem hr auf Anfrage bestätigte.

Ohne Worte

Demnach war die Äußerung Helferichs über "Remigration" von der Meinungsfreiheit gedeckt. Auch das Abspielen des Tuschs in Rödermark stellte nach Auffassung der Ermittler keine Volksverhetzung dar.

Zum Ruf "Deutschland den Deutschen, Ausländer raus", den rechte Partygänger andernorts wiederholt zu der Melodie skandierten, war es bei dem Aschermittwochstreffen nicht gekommen. Helferich hatte das auf der Bühne seinerzeit so kommentiert: "Ich bin froh, dass ihr alle den Liedtext vergessen habt."

Der eingängige Instrumental-Refrain des mehr als 20 Jahre alten Hits war in jüngerer Zeit zur rechtsextremen Chiffre geworden - zunächst in den sozialen Medien, dann auf Veranstaltungen. Musikverlag und Komponist Gigi D'Agostino wehren sich gegen diese Art der Verwendung.

Roos: "Auf dem Boden der Rechtsordnung"

Der AfD-Landtagsabgeordnete Roos sieht sich durch die Einstellung des Verfahrens bestätigt: Die Anzeige sei "mit höchster Wahrscheinlichkeit politisch motiviert" und "rechtlich unhaltbar" gewesen. Wer ihn kenne, wisse, dass er "fest auf dem Boden unserer Rechtsordnung" stehe, sagte Roos auf Anfrage. Er ist Vorsitzender des AfD-Kreisverbands Offenbach Land und des Ortsverbands der Partei in Rödermark.

Co-Landeschef Robert Lambrou sagte, es sei erfreulich, dass der Verdacht gegen Roos ausgeräumt sei und fügte hinzu: "Die AfD ist und bleibt eine Rechtsstaatspartei."

Der Bundesverfassungsschutz führt die Partei als rechtsextremistischen Verdachtsfall, wogegen die AfD sich wehrt .

Rechtsstaatlich und human?

Auf die beiden anderen Politiker, gegen die ermittelt worden war, ging Lambrou nicht ein. Sie waren oder sind selbst in den eigenen Reihen umstritten. Müger gehört der Partei inzwischen nicht mehr an. Der rechtsradikale Bundestagsabgeordnete Helferich hatte eine Volksverhetzung von Beginn an zurückgewiesen. Er fordere Remigration als Umkehrung der Zuwanderung, die rechtsstaatlich und human ablaufe, sagte er dem hr.

Anzeigeerstatter Kern sah das anders: Durch den Zusatz "millionenfach" sei klar, dass mit "Remigration" nicht nur ausreisepflichtige Ausländer das Land verlassen sollten.

Der Dortmunder Anwalt Helferich war bundesweit aufgefallen, als er sich "das freundliche Gesicht des NS" nannte. Er verteidigte die Äußerung als ironisch. Nach der Bundestagswahl 2021 nahm ihn die AfD-Fraktion nicht auf. Der neuen AfD-Fraktion nach der Bundestagswahl im Februar dieses Jahres wird Helferich jedoch angehören.

Video von Sturmgewehr-Auftritt

Auch der Landtagsabgeordnete Müger ist inzwischen fraktionslos. Er trat zudem aus der AfD aus, als ein Ausschluss drohte. Grund war ein Instagram-Video, in dem der Politiker zum Kampf gegen Migration aufrief und dabei Schüsse aus einem Sturmgewehr abfeuerte.

Gemeinsam mit seinem damaligen Parteifreund Roos hatte Müger den Musik-Einspieler seinerzeit auf hr-Anfrage als "in keiner Weise ausländerfeindlich motiviert" bezeichnet. Der umstrittene Tusch sei ein "schwarzhumoriger Scherz" gewesen.