Kritik an Löhnberger Mandatsträger

Nach seiner Tätigkeit in Löhnberg (Limburg-Weilburg) hat der vom Regierungspräsidium Gießen als Staatsbeauftragter eingesetzte Heiko Stock eine kritische Bilanz gezogen.

Veröffentlicht am 25.03.25 um 14:23 Uhr

Er sei weniger vom Ausmaß der Finanzmisere überrascht gewesen, als vielmehr davon, dass in Löhnberg "Grundprinzipien des Kommunalverfassungsrechts nicht beachtet wurden", so Stock. So sei für ihn nicht nachvollziehbar, dass die meisten Mandatsträger bestimmte Vorgehensweisen jahrelang akzeptiert habe. Löhnberg hatte über Jahre Schulden angehäuft.