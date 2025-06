Den leidgeprüften Nutzern der S-Bahn-Linien 8 und 9 droht wieder Ungemach: Ab Freitagabend kommt es zu weiteren Ausfällen. Auch die RB58 ist betroffen. Eine gute Nachricht gibt es.

Schlechte Nachrichten für Pendler und Ausflügler: Ab Freitag gibt es im Rhein-Main-Gebiet erneut Ausfälle und Umleitungen bei S-Bahnen und Regionalzügen, wie die Stadt Rüsselsheim unter Verweis auf die Deutsche Bahn und die Hessische Landesbahn mitgeteilt hat.

Betroffen sind wieder die S8 und die S9 sowie die RB 58. Die - wenn man so will - gute Nachricht: Ausfälle gibt es überwiegend am Wochenende und in der Nacht.

Die Einschränkungen bei S8 und S9:

Vom 13. Juni bis 4. Juli entfallen in den Nächten (21 Uhr bis 5 Uhr) sowie ganztägig am Wochenende die Züge der S9 zwischen Kelsterbach und Wiesbaden Hauptbahnhof.

In der Nacht vom 25. auf 26. Juni (von 20.45 Uhr bis 3 Uhr) fahren die Züge der S8 Richtung Frankfurt 15 Minuten früher in Wiesbaden Hauptbahnhof ab.

In der Nacht von 26. auf 27. Juni (von 20 Uhr bis 5 Uhr) entfallen die Züge der S8 und S9 zwischen Kelsterbach und Wiesbaden Hauptbahnhof. Ein Ersatzverkehr mit Bussen ist für beide Linien eingerichtet.

In der Nacht von 2. auf 3. Juli wird die S8 über Frankfurt Flughafen Fernbahnhof umgeleitet. Die Halte Gateway Gardens, Flughafen Regionalbahnhof und Kelsterbach entfallen.

Die Einschränkungen bei der RB58:

Vom 20. Juni um 21 Uhr bis 23. Juni um 5 Uhr werden die Züge der Linie RB58 von und nach Rüsselsheim Opelwerk ohne Halt zwischen Hanau und Frankfurt Süd umgeleitet.

In den Nächten vom 24. Juni bis 28. Juni kommt es auf der Linie RB58 zwischen Laufach und Rüsselsheim Opelwerk zu Fahrplanabweichungen und Ausfällen.

Bahnreisende werden gebeten, sich vor Beginn ihrer Reise über die digitale Fahrplanauskunft zu informieren, da es kurzfristig zu Änderungen kommen kann.

Schon im Mai wochenlang Ausfälle

Nutzer der S8 und der S9 sind leidgeprüft. Wegen Arbeiten zwischen den Haltestellen Mainz-Bischofsheim und Rüsselsheim-Opelwerk fuhren die S-Bahnen, die auch über den Frankfurter Flughafen fahren, im Mai wochenlang nicht zwischen Wiesbaden und Kelsterbach. Die S8 fuhr damit nicht wie gewohnt über Mainz, die S9 nicht über Mainz-Kastel. Ende Mai waren die Arbeiten rund um das Stellwerk Rüsselsheim planmäßig abgeschlossen.

Nun stehen jedoch rund um dem Hauptbahnhof Frankfurt reguläre Weicheninstandhaltungsarbeiten an, wie die Bahn auf Nachfrage berichtete.

Ab dem 13. Juni kommt es zudem zu umfangreichen Fahrplanabweichungen auf der Rheingau-Linie RB 10. Grund sind verschiedene Baumaßnahmen, wie die VIAS berichtete . Auch hier fährt unter der Woche abends Schienenersatzverkehr. Am Wochenende fallen einzelne Züge ganztägig aus.