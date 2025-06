Stichwahl in Lampertheim, alles beim Alten in Vöhl

In Lampertheim entscheidet eine Stichwahl über den neuen Bürgermeister. CDU-Kandidat Alexander Scholl holte die meisten Stimmen, verfehlte aber die absolute Mehrheit. Auch in Vöhl wurde abgestimmt.

Veröffentlicht am 01.06.25 um 19:36 Uhr

In Lampertheim (Bergstraße) wird ein neuer Bürgermeister gesucht – und die Entscheidung fällt in einer Stichwahl. Keiner der drei Bewerber konnte am Sonntag die absolute Mehrheit erreichen. Die meisten Stimmen holte Alexander Scholl von der CDU.

Der 38-Jährige kam auf 42,92 Prozent und liegt damit deutlich vorn. Scholl ist Fraktionsvorsitzender der CDU in der Stadtverordnetenversammlung und Ortsvorsteher von Lampertheim-Hofheim. Im Wahlkampf setzte er unter anderem auf Digitalisierung, bessere Bürgerbeteiligung und ein "verlässliches Rathaus".

Bild © Alexander Scholl

Drei Bewerber, keiner mit Mehrheit

Auf Platz zwei folgt Marius Schmidt (SPD), derzeit Erster Stadtrat. Er kam auf 29,18 Prozent. Nur knapp dahinter liegt der parteilose Bewerber Marco Steffan mit 27,89 Prozent.

Da keiner der drei Kandidaten die erforderliche absolute Mehrheit erreichte, kommt es nun zur Stichwahl zwischen Scholl und Schmidt. Beide wollen sich um den Wohnungsmangel in Lampertheim, die angespannte Haushaltslage und die kaputte Infrastruktur kümmern.

Die Wahlbeteiligung lag bei 47,12 Prozent. Amtsinhaber Gottfried Störmer (parteilos) trat nach zwölf Jahren nicht mehr an.

Wiederwahl in Vöhl

In der Nationalparkgemeinde Vöhl (Waldeck-Frankenberg) stand Amtsinhaber Karsten Kalhöfer zur Wiederwahl – als einziger Kandidat. Der parteilose Bürgermeister erhielt 90,27 Prozent der Stimmen. 9,73 Prozent der Wählerinnen und Wähler stimmten mit "Nein".

Karsten Kalhöfer Bild © Eva-Maria Schmidt

Die Wahlbeteiligung lag bei 45,54 Prozent. Kalhöfer ist seit 2019 im Amt.