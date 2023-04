Seit Freitag ist das sogenannte Transparenzregister der Landesregierung online.

Darin sollen Wohlfahrtverbände offenlegen, wie viel Geld sie vom Land bekommen und was sie damit machen, Die neue Datenbank soll dazu beitragen, dass sich Missstände - wie beim Skandal um die Arbeiterwohlfahrt (Awo) - nicht wiederholen. Deshalb sollen Sozialverbände in Hessen künftig in dem Portal Details zu ihren Finanzen angeben. Die Eintragung in das Transparenzregister beruht auf Freiwilligkeit.