Unbekannte haben im Kreis Marburg-Biedenkopf Heuballen aufgestellt, an den Galgen mit einem "Ampel"-Symbol hingen - offenbar als Drohung gegen die Politik auf Bundesebene. Der Staatsschutz wurde eingeschaltet.

Dieser Galgen wurde an einem Kreisel nahe Cölbe aufgestellt. Bild © Polizeipräsidium Mittelhessen

An mehreren Stellen im Kreis Marburg-Biedenkopf haben Unbekannte ihrem Unmut über die Politik der Ampel-Regierung offenbar mit extremen Mitteln Ausdruck verliehen. So seien an sechs Stellen Heuballen aufgestellt worden, an denen Galgen mit einem "Ampel"-Symbol hingen, teilte die Polizei am Freitag mit. Zunächst hatte darüber die Oberhessische Presse berichtet.

Die Polizei schaltete den Staatsschutz ein, der bei politischen Straftaten tätig wird. Die Staatsanwaltschaft in Marburg prüft den Fall nun zusätzlich. Der Verdacht liege nahe, dass es sich bei den Aktionen um einen – strafbaren – Protest gegen die Ampel-Politik handelt. Es müsse von einer Drohung ausgegangen werden.

An sechs Stellen gefunden

Die Galgen seien im Zeitraum zwischen Mittwochabend und Donnerstagmorgen aufgestellt worden, sagte eine Sprecherin: unter anderem an einem Kreisel nahe Cölbe sowie an weiteren Orten im Kreis Marburg-Biedenkopf, etwa an der B252 bei Wetter-Amönau.

Der Verdacht liegt nicht nur wegen der Heuballen nahe, dass es sich um einen Protest von Landwirten handelt. Die Bundesregierung aus SPD, Grünen und FDP plant Kürzungen von Subventionen für die Landwirtschaft. Aus diesem Grund finden bundesweit Protestaktionen in dieser Woche statt. So wurden am Freitagmorgen auch bei Mainz Autobahnauffahrten mit Traktoren blockiert.

Im Falle der aufgestellten Galgen im Kreis Marburg-Biedenkopf gab es bis zum Freitagmittag keine gesicherten Informationen über die Hintergründe und die Täter. Es könne laut Polizei auch nicht ausgeschlossen werden, dass derartige Aufsteller noch an anderen Orten stehen.

Traktorenkonvoi von Gießen nach Hungen

Im Landkreis Gießen wollen Landwirte am Freitag ebenfalls demonstrieren. Dort wurde eine Demo mit rund 100 Traktoren angemeldet, wie der Kreis mitteilte. Sie sollen sich am Nachmittag in Hungen versammeln und von dort in einem Konvoi über die B457 nach Gießen vorbei an Lich, Fernwald und dem Europaviertel bis zur Automeile fahren, wo die Versammlung nach rund einer Stunde enden soll. Die Polizei rechnet mit Verkehrsbehinderungen.