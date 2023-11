Wagenknecht-Partei schadet der Linken in Hessen nicht

Die hessische Linke verzeichnet einen Mitgliederzuwachs. Ein Grund dafür sei der neue Verein von Sahra Wagenknecht.

Etwa 40 Personen seien in die Linkspartei eingetreten, nachdem in der Vorwoche der neue Verein der früheren Linken-Politikerin Wagenknecht angekündigt wurde. Demgegenüber stünden rund 25 Austritte, teilt Linken-Sprecher Michael Müller am Donnerstag mit. Neumitglieder hätten unter anderem angegeben, bei der Linken seien "die Dinge nun geklärt".

Bereits nach der verlorenen Landtagswahl am 8. Oktober seien etwa 15 Personen in die Linke eingetreten. Bei der Hessenwahl war die Linke an der Fünf-Prozent-Hürde gescheitert. Insgesamt hat der hessische Landesverband der Partei 3.000 Mitglieder.