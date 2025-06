Warmlaufen für die Kommunalwahl 2026 CDU will stärkste Kraft im Römer werden

Erst in etwas mehr als neun Monaten findet in Hessen die Kommunalwahl statt. Die Frankfurter CDU hat bereits einen Entwurf ihres Programms und ihre Kandidatenliste vorgestellt. Andere Parteien in Frankfurt bereiten beides aktuell vor. Die FDP versucht sich als Opposition in Stellung zu bringen.

Von Frank Angermund Veröffentlicht am 03.06.25 um 17:26 Uhr







Der Frankfurter Römer Bild © Imago Images

