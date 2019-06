Alle Ergebnisse der OB-Stichwahl in Wiesbaden

Wie haben die Kandidaten in den Stadtteilen abgeschnitten? Alle Ergebnisse der Stichwahl um die Oberbürgermeisterwahl in Wiesbaden in einer interaktiven Karte.

Im ersten Wahlgang am 26. Mai konnte kein Bewerber die absolute Mehrheit erzielen. Daher findet am 16. Juni 2019 eine Stichwahl zwischen Gert-Uwe Mende (SPD) und Eberhard Seidensticker (CDU) statt. Hier finden Sie im Laufe des Abends alle Ergebnisse aus Wiesbaden.

