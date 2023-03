Einen direkten Konkurrenten hatte Sven Schoeller nicht mehr. Dennoch wurde die Oberbürgermeister-Stichwahl in Kassel zur Zitterpartei: Der Grünen-Kandidat erhielt hauchzart den Zuschlag, wie das amtliche Endergebnis zeigt.

360 Ja-Stimmen gaben am Ende den Zuschlag für Grünen-Kandidat Sven Schoeller. Sie sorgten dafür, dass er mit 50,38 Prozent der abgegebenen Stimmen bei der Stichwahl in Kassel am vergangenen Sonntag zum Oberbürgermeister der Stadt gewählt wurde. Schoeller erhielt 24.152 Ja-Stimmen, die Zahl der Gegenstimmen lag bei 23.792, wie der Wahlausschuss in Kassel am Mittwoch bekannt gab.

Der Jurist trat ohne Gegenkandidat bei der Stichwahl an, nachdem sich der amtierende Oberbürgermeister Christian Geselle - der nach einem Streit mit der SPD als unabhängiger Kandidat angetreten war - überraschend als Wahlsieger des ersten Wahlgangs zurückgezogen hatte. Die Wahlbeteiligung bei der Stichwahl betrug 33,15 Prozent.

Datenpanne sorgt für (noch mehr) Spannung

Das amtliche Endergebnis ist noch knapper als es am Sonntagabend ohnehin den Eindruck gemacht hatte. Nach dem vorläufigen Endergebnis wurden Schoeller 51,21 Prozent Ja-Stimmen bescheinigt.

Erst im Nachhinein wurde bekannt, dass es eine Datenpanne bei einer Stimmzähl-Software gegeben hatte. Dadurch schmolz der Vorsprung auf die 360 Stimmen. Damit, teilte der stellvertretende Wahlleiter Stefan Knabe nun mit, sei das Endergebnis aber offiziell. "Wir können ausschließen, dass es weitere Wahlbezirke gibt, bei denen es zu fehlerhaften Eingaben gekommen ist."

Nachdem der Wahlausschuss das Endergebnis einstimmig festgestellt hat, haben Wählerinnen und Wähler nun 14 Tage die Möglichkeit, das Ergebnis anzufechten.

Mobilität und Recht sind Schoellers Themen

Mit Schoeller zieht erstmals ein Grüner als OB ins Kasseler Rathaus ein. Die Stadt lag seit Ende des Zweiten Weltkriegs fest in der Hand der Sozialdemokraten - mit Ausnahme der Jahre 1993 bis 2005 als CDU-Politiker Georg Lewandowski Oberbürgermeister war.

Im Rathaus regiert nach dem Scheitern der grün-roten Koalition seit Dezember 2022 mit Grünen, CDU und FDP erstmals ein Jamaika-Bündnis.

Schoeller ist seit 2010 Mitglied bei den Grünen. Seit 2021 hat der promovierte Rechtsanwalt ein Mandat in der Kasseler Stadtverordnetenversammlung. Seine Schwerpunktthemen dort sind nach eigenen Angaben Mobilität, Verkehr und Radverkehr sowie Recht und Sicherheit.

