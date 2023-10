Am Sonntag entscheiden die Weinbacher im Kreis Limburg-Weilburg nicht nur über einen neuen Landtag in Hessen, sondern auch darüber, ob die parteilose Bürgermeisterin Britta Löhr im Amt bleibt. Das Gemeindeparlament hat ein Abwahlverfahren auf den Weg gebracht.

"Ja" oder "Nein" heißt es am Sonntag in den Wahlkabinen in Weinbach. Die Bürgerinnen und Bürger der 4.200-Einwohner-Gemeinde sind aufgerufen darüber abzustimmen, ob Bürgermeisterin Britta Löhr (parteilos) im Amt bleibt, das sie seit dem 1. April 2021 inne hat.

Im Juni diesen Jahres hatte das Gemeindeparlament mit einer Mehrheit von elf zu drei Stimmen für ein Abwahlverfahren gegen Löhr votiert. Löhrs Gegner kommen aus unterschiedlichen Fraktionen. Sie werfen ihr unter anderem vor, die Gemeinde nicht voranzubringen:

"Wir können in den zweieinhalb Jahren Tätigkeit von Frau Löhr nicht erkennen, ob sie einen Kompass oder eine Idee hat, wohin sie die Gemeinde führen will", erklärte der erste Beigeordnete Thomas Appl (SPD) die Kritik an der Bürgermeisterin.

Gegner: Beschlüsse nicht umgesetzt

Hintergrund sei, dass Weinbach als Flächengemeinde mit sieben Ortsteilen unter Bevölkerungsschwund leide, während in allen Bereichen die Kosten stiegen. Auf Initiative engagierter Ehrenamtlicher sei ein Zukunftsbeirat gegründet worden, sagte Appl - das sei eine Folge davon, dass keine Perspektiven bei der Bürgermeisterin zu erkennen seien.

Außerdem habe Löhr Beschlüsse nicht umgesetzt, sie sei nicht kritikfähig, und es fehle außerdem an Strukturen und einer ordentlichen Kommunikation mit dem Parlament. Gegner des Abwahlverfahrens sahen diese Gründe als nicht stichhaltig an.

Im Ort hängen Plakate, die für die Abwahl der Bürgermeisterin werben. Bild © hr

Löhr weist Vorwürfe zurück

Die Bürgermeisterin selbst widerspricht den Vorwürfen vehement. Es seien auf beiden Seiten Fehler passiert, bilanzierte sie: "Ein Hauptproblem sehe ich darin, dass man nicht miteinander spricht und gemeinsam für die Gemeinde einsteht, sondern dass man hier nur gegeneinander arbeitet."

Dass sie nicht kritikfähig sei, wies sie ebenfalls zurück. Sie sei immer "sehr reflektierend", sagte sie, und habe versucht, Probleme aufzunehmen und darüber zu sprechen. Oft seien Gespräche aber ausgeschlagen worden.

Abwahl aus "persönlicher Zwistigkeit"?

Auch dass sie keine Visionen habe, stimme nicht. Sie habe keine Chance bekommen, gemeinsame Projekte anzustoßen. Es gehe eben um Entscheidungen, die gemeinsam getroffen werden müssten. Ein Parlament könne nicht immer nur fordern, sondern müsse eben auch die Rahmenbedingungen betrachten, etwa die Haushaltslage.

Als Abwahlgrund vermutet Löhr, dass sie "zu unbequem" sei: "Wenn in der Stellenbeschreibung damals gestanden hätte, dass hier eine Marionette gebraucht wird, dann hätte ich mich garantiert nicht dafür beworben."

Inzwischen sei es wohl "eine persönliche Zwistigkeit, die hier entstanden ist" oder "ein Mann-Frau-Problem". Sie habe jedoch 35 Jahre Berufserfahrung im öffentlichen Dienst, sagte Löhr weiter, und eine Abwahl sei kein Mittel, die Gemeinde voranzubringen.

Problem: Bislang kein Gegenkandidat

Die Hürden für ein solches Abwahlverfahren sind indes hoch: Um einen Bürgermeister oder eine Bürgermeisterin aus dem Amt zu entfernen, müssen die Bürger zum einen mehrheitlich für die Abwahl stimmen - also mit "Ja". Zum anderen müssen die Ja-Stimmen 30 Prozent der Wahlberechtigten ausmachen. Je nachdem, wie viele Nein-Stimmen es gibt, ist also eine Wahlbeteiligung von 30 Prozent plus X nötig.

Selbst wenn diese übersprungen wird, steht die Gemeinde vor einem weiteren Problem: Bislang hat sich kein Gegenkandidat zur Verfügung gestellt. Wie es nach einer möglichen Abwahl weitergeht, ist also bislang unklar. "Wir müssen erst einmal den Wahlabend abwarten", sagte Thomas Appl. In der bisherigen Gemengelage habe noch kein Kandidat gewagt, sich als möglicher Nachfolger "zu outen".

Löhr: Wohl Mediation nötig

Laut Hessischer Gemeindeordnung müsste Appl als erster Beigeordneter ab Verkündung des Wahlergebnisses die Weinbacher Verwaltungsgeschäfte übernehmen - zumindest bis ein neuer Bürgermeister oder eine Bürgermeisterin gewählt wurde. Das wiederum muss innerhalb von vier Monaten geschehen.

Sollte Löhr im Amt bleiben, "muss sich jeder von den Ehrenamtlichen Gedanken machen, ob er weitermachen will", sagte Appl. Britta Löhr sieht eine weitere Zusammenarbeit mit dem Gemeindeparlament als möglich an, eine "sachliche Zusammenarbeit" habe in den vergangenen Monaten durchaus stattgefunden. Langfristig sei aber eine Mediation nötig: "Dazu müssen dann aber auch beide Seiten bereit sein." Sie wolle Brücken bauen, über die die anderen aber gehen müssten.