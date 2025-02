Friedrich oder Hochstätter Neuer Bürgermeister: In Nauheim entscheidet die Stichwahl

Die Bürgermeisterwahl in Nauheim hat in der ersten Runde keinen Gewinner hervorgebracht. Bei der Stichwahl am 9. März treten der unabhängige Kandidat Friedrich und CDU-Mann Hochstätter gegeneinander an.

Bei der Bürgermeisterwahl in Nauheim (Groß-Gerau) am Sonntag landete Marc Friedrich (unabhängig) mit 43,2 Prozent der abgegebenen Stimmen vorne, gefolgt von Max Hochstätter (CDU) mit 27,1 Prozent. Wer von den beiden Nachfolger wird von Roland Kappes (parteilos), der im Herbst zurückgetreten war, entscheiden die Nauheimer am 9. März in einer Stichwahl. Auf Platz drei und vier kamen die ebenfalls unabhängigen Bewerber Alexander Nold (18,4 Prozent) und Steffen Blaschke (11,4 Prozent). Die Wahlbeteiligung lag bei 55,7 Prozent. Rücktritt aus gesundheitlichen Gründen Der zurückgetretene Kappes hatte im September vergangenen Jahres für Ärger gesorgt, weil er seit Wochen krank geschrieben war und sich dennoch auf Festen und privaten Feiern gezeigt hatte. Die SPD hatte daraufhin seinen Rücktritt gefordert. Kappes trat im Oktober mit sofortiger Wirkung zurück und nannte dafür gesundheitliche Gründe. Er hatte sein Amt erst im März 2023 angetreten, nachdem er die Stichwahl gewonnen hatte.