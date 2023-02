Ab diesem Montag können die Parteien in Hessen ihre Wahllisten einreichen.

Somit ist für die Vorbereitungen zur Landtagswahl am 8. Oktober der amtliche Startschuss gefallen. Die Aufforderungen zum Einreichen der Vorschläge für die Wahlkreise erscheinen in den Veröffentlichungsorganen der Kreise und kreisfreien Städte. Die Frist endet am 31. Juli 2023 um 18 Uhr.