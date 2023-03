Der in der AWO-Affäre angeklagte Wiesbadener Sozialdezernent Christoph Manjura (SPD) tritt nicht zu einer Wiederwahl im Frühjahr an.

Seinen Verzicht teilte Manjura in einem Brief an die Parteimitglieder mit, wie die "FAZ" am Sonntag berichtete. Die Frankfurter Generalstaatsanwaltschaft hat Manjura wegen Beihilfe zur Untreue in einem besonders schweren Fall angeklagt.